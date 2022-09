Schepenen bouwen zelf appartementen in Merchtem, kan dat zomaar? “Pano” onderzoekt de band tussen lokale besturen en de bouw

De appartementen, van de schepenen en andere ontwikkelaars, zorgen voor een aanzuigeffect richting gemeenten als Merchtem. Of is het dat de toestroom vanuit Brussel zorgt voor een vraag naar die appartementen? De afgelopen twintig jaar groeide de gemeente alvast met 20 procent, terwijl het inwonersaantal in Vlaanderen "maar" met 12 procent toenam.

Dat heeft een effect op het verkeer, maar ook op scholen. "Voor de instappers zijn er 196 aanmeldingen, al hebben we maar 169 plaatsen. We moeten dus kinderen weigeren om zich in te schrijven", zegt Fons Heyvaert, voorzitter van basisschool Sint-Donatus. In kinderdagverblijven is de situatie niet anders. "Dagelijks krijgen we telefoon van ouders die een plek zoeken voor hun kind", zegt Jennifer Bachely van kinderopvang Olle Bolle, "maar de eerstvolgende beschikbare plaats is pas in 2024."