Wie of wat krijgt welke subsidie? Vlaams subsidieregister brengt alles in kaart zodat "burger zelf kan zien waarvoor zijn geld gebruikt wordt"

Tot slot hoopt Diependaele ook nog dat de lancering van de databank een discussie op gang kan trekken over welke subsidies echt nodig zijn en welke niet. "In Vlaanderen hebben we nogal snel de neiging om het met subsidies op te lossen als er een probleem is. Met dit instrument gaan we een beter zicht krijgen op welke subsidies we allemaal al geven. Het uiteindelijke doel is dus dat mensen een beter zicht krijgen op wat er met hun geld gebeurt, maar ook dat het helpt om een debat te voeren over waar we nog centen aan moeten geven. Een debat over de kerntaken van de overheid dus eigenlijk."