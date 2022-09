Lokeren krijgt op amper 4 dagen tijd een nieuwe woonwijk in het centrum

Dat kan alleen maar door de woningen op voorhand te bouwen. "Dat gebeurt bij ons in de fabriek", vertelt Timmermans. "Een woning bestaat uit 2 verschillende modules. En 1 module is 5,5 meter breed en 10 meter lang. Die vertrekken dan op de vrachtwagen, in dit geval richting Lokeren." In Nederland was het concept al ontdekt: "We hebben daar al eens een volledig dorp gebouwd van een 100-tal woningen."