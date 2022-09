Oekraïne eist voor het eerst verantwoordelijkheid op voor aanvallen op de Krim: "Uitgevoerd met raketten"

Oekraïne blijkt nog meer verrassingen in zijn hoed te hebben zitten. Gisteren startte het Oekraïense leger een tegenoffensief in de buurt van de noordoostelijke stad Charkov. De Oekraïense troepen zouden daar 5 tot 10 kilometer zijn opgerukt naar het stadje Balaklija, dat in bezet gebied ligt.

Een tegenoffensief daar is min of meer verrassend, aangezien Oekraïne ook in het zuiden aan een tegenoffensief bezig is in de buurt van Cherson en alle aandacht daar naartoe ging. Was dat dan bedoeld als een afleiding om de Russen rond Charkov te verrassen? Of is Oekraïne tegen alle verwachtingen in in staat om op twee verschillende fronten een tegenoffensief te lanceren?

Mocht Oekraïne erin slagen het stadje Balaklija te heroveren, dan kan dat gevolgen hebben voor de Russische controle over het zuidoosten van de provincie Charkov. Russische troepen in de stad Izjoem, wat meer naar het zuidoosten, zouden dan kwetsbaar worden voor aanvallen.

De stad Charkov zelf is nog altijd in Oekraïense handen. Al is ze de voorbije maanden onophoudelijk onder vuur genomen en zo goed als aan puin geschoten door de Russen.