Ontploffing vlakbij het Eilandje in Antwerpen: voordeur oud handelspand beschadigd

In de Zeevaartstraat, vlakbij het MAS aan het Eilandje in Antwerpen is iets voor halfzes vanmorgen een ontploffing gebeurd aan een oud handelspand. Niemand raakte gewond, maar de voordeur van het gebouw raakte beschadigd. Het gerechtelijk labo en DOVO zijn ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart.