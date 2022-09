Oost-Vlaamse provinciale domeinen besparen op gas en elektriciteit: "Maar toegangsprijzen gaan niet omhoog"

De provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van heel wat recreatiedomeinen. Om de kosten voor die domeinen - en bijhorende infrastructuur - te drukken, heeft het provinciebestuur beslist om de prijs voor bezoekers voorlopig niet op te trekken, maar om te investeren in energiebesparende maatregelen. "We bekijken onder meer of het wel nodig is om zoveel lampjes te laten branden of zoveel fonteintjes te laten lopen", zegt de bevoegde gedeputeerde An Vervliet (N-VA).