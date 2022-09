Oost-Vlaanderen voert nieuwe maatregelen in om incidenten op provinciale recreatiedomeinen te beperken

Na eerdere incidenten, onder andere in het zwembad van het domein Puyenbroeck in Wachtebeke, gaat het provinciebestuur nieuwe maatregelen nemen om de overlast aan te pakken. “Eerst en vooral hebben we ingezet op meer communicatie”, zegt An Vervliet (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen. “We moedigen de mensen ook aan om te reserveren zodat ze zeker zijn van een plaats op het domein. Ik begrijp volledig dat het frustrerend is als je een eind gereden hebt naar een domein om plezier te beleven en er dan geen plaats meer is. We willen het signaal geven dat iedereen welkom is, maar dat er wel regels zijn waaraan je je moet houden.”