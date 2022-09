Oostende stelt fietsactieplan voor: "We willen dé fietsstad van Vlaanderen worden"

Geen theoretisch denkwerk, maar actie en concrete veranderingen: dat belooft het stadsbestuur van Oostende met haar nieuw fietsactieplan. "Er is de voorbij drie jaar al heel wat gebeurd", vertelt schepen Bjorn Anseeuw (N-VA). "We hebben fietszones en fietsstraten ingevoerd, het zwaar verkeer geweerd uit de buurt van scholen en 20 kilometer aan fietspaden aangelegd of vernieuwd. Maar we willen graag nog een versnelling hoger schakelen."



Minstens al zullen de bestaande projecten rond veilige schoolomgevingen worden verder gezet, net zoals de initiatieven rond fietseducatie en het fietsdiefstallenbeleid. Maar er komt ook een fietsbarometer. "Die meting moet ons toelaten om ons actieplan nog beter aan te passen aan de noden van de Oostendenaars", zegt schepen Anseeuw. "Ons plan is dan ook niet statisch. De bedoeling is het gaandeweg te verfijnen, onder meer op basis van die barometer. Die zal onder meer nagaan hoeveel kinderen de fiets gebruiken, maar zal ook het woon-werkverkeer en het recreatieve fietsen in kaart brengen."