Ophef in Haarlem: Nederlandse stad wil reclame voor vlees verbieden in het straatbeeld 

Een redenering die niet noodzakelijk opgaat, denkt professor bestuursrecht Herman Bröring, in Trouw vraagt hij zich af of zo’n verbod geen inbreuk op de vrije mening is. Dat vinden in elk geval enkele Haarlemse partijen. "Betuttelend en gevaarlijk" oordelen de partijen BVNL en Trots Haarlem. "Het is een aantasting van vrij ondernemerschap en slecht voor de economie", foetert Wybren van Haga van BVNL, die daarmee op dezelfde lijn zit van de vleessector.

Het gaat er Klazes niet om dat mensen geen vlees meer mogen eten, het gaat haar erom dat de stad geen reclame mag toelaten (en er geld aan verdient) voor iets dat slecht is voor het klimaat. "Als mensen vlees blijven eten, prima" zegt ze aan radiozender Haarlem105. De vrijheid van meningsuiting is wat haar betreft niet beperkt, het gaat er haar vooral om dat er debat is.