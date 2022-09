Weer plannen voor nieuwe fietsverbinding over de Maas tussen Maasmechelen en Stein

Fietsers die van Maasmechelen naar Nederlands Limburg willen, kunnen daarvoor nu het fietspad vlak langs de E314 gebruiken, over het viaduct. Dat was trouwens de eerste autosnelweg in België waarlangs ook gefietst kon worden. Enkele jaren geleden ontstond dan het idee om een fietsbrug over de Maas te bouwen, tussen Geneuth in Maasmechelen en Meers in Stein. Maar omdat er geen palen meer in de Maas gebouwd mogen worden, zou dat een erg dure constructie worden, en dus werden de plannen in de koelkast gestopt.