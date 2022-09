Hoe grote bouwprojecten wél kunnen met respect voor de buurt: een voorbeeld uit Oud-Heverlee

"Eigenlijk is dit een oproep tot kwaliteit", zegt Verbakel, "want in heel veel dorpen worden er nu te snel vergunningen verleend aan projecten waar we niet zo tevreden over zijn. We vrezen dat mensen er over tien jaar niet graag meer zullen wonen", klinkt het. "En ja, elk project heeft een financiële logica. Dat mag allemaal. Maar je moet wel nadenken: wat we nu aan het doen zijn, is dat klaar voor de toekomst?"

Verbakel ziet dan ook een grote verantwoordelijkheid voor lokale besturen. "Het is een verantwoordelijkheid die je niet mag ontlopen. Met goed beleid maak je het verschil, om een aantrekkelijk dorp van de toekomst te worden."



De inschatting is dat de 160 woningen ten vroegste in 2025 bewoonbaar zullen zijn. 20 procent van de woningen worden sociale woningen. In het gebied komt een park waar water traag kan inzinken. Er komt een wandeldreef door het bouwblok, waar je ook met de fiets door kan, en de nabije school zal zonder de auto bereikbaar zijn. Aan de rand zijn een aantal bufferparkings voorzien.