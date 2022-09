Vakbonden voorzichtig tevreden na overleg met regeringen over energieprijzen

Vervalt daarmee de stakingsdreiging van 9 november? "Nee, die waarschuwing trekken we nog niet in", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Woorden zijn belangrijk, maar daden ook. Er moeten snel maatregelen komen die ervoor zorgen dat mensen niet kopje onder gaan", zegt de vakbondsman. Volgens zijn ACLVB-collega Coppens is er wel "een opening om de staking te vermijden als Europa en de regeringen met afdoende maatregelen komen".