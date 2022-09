Rusland wil geen olie en gas meer leveren als er een prijsplafond komt en Poetin noemt graanakkoord "bedrog"

Ja en nee. Vladimir Poetin heeft gelijk dat slechts twee schepen op weg zijn naar ontwikkelingslanden die kreunen onder grote voedselcrisissen. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft ondertussen twee schepen gecharterd die graan naar die gebieden moet vervoeren. Het eerste schip, de Brave Commander, meerde vorige week aan in Djibouti in Oost-Afrika en wordt nu over de weg vervoerd naar Ethiopië. De gevechten in de Tigray-regio in Ethiopië bemoeilijken dat transport echter.

Een tweede schip, dat momenteel ter controle in de Turkse haven Samsun ligt, zet binnenkort koers naar Jemen. De directeur van het Wereldvoedselprogramma in Oost-Afrika erkent dat er "dringend nood is aan meerdere ladingen graan voor Afrika". De hoop van het Wereldvoedselprogramma is nu dat door de hernieuwde graanexport de wereldwijde graanprijs zal dalen.