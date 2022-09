Rechter in Hongkong veroordeelt vijf auteurs van kinderboeken: "Ze verspreiden opruiende teksten"

De Chinese autoriteiten meenden dat de auteurs van de boekenreeks in één van de verhalen een openlijk politieke boodschap verkondigden. In het verhaal vecht een dorp van schapen tegen wolven die hun dorp proberen over te nemen. De vijandelijke aanvallers worden in het boek afgeschilderd als vuile en zieke wolven. Volgens sommigen probeerden de auteurs, die ook de stichters waren van een vakbond, op die manier de pro-democratische beweging aan kinderen uit te leggen. De Chinese autoriteiten voelen zich nu persoonlijk aangevallen door het verhaal.

Volgens de rechter Kwok Wai-kin insinueert het boek dat Chinese autoriteiten met "slechte bedoelingen" naar Hongkong kwamen om het leven van de bewoners te ruïneren. Hij meent dat die boodschap zowel terug te vinden is in de geschreven tekst als in de ongeschreven boodschap van het verhaal.