VRT-journalisten fietsen op een dag naar Frankrijk: "Stunt om geldtekort van vzw Bindkracht op te lossen"

Rob Heirbaut heeft een persoonlijke band met Bindkracht, zo vertelt hij aan Radio2 in Vlaams-Brabant en Brussel. "Een van de bewoners van Bindkracht is Quinten, mijn zoon." Heirbaut weet dus als geen ander hoe broodnodig de actie is: "Bindkracht vangt twaalf jongeren op. Elk jaar hebben we hetzelfde probleem. We krijgen van de overheid een zorgbudget van de overheid voor acht van onze bewoners. Omdat vier bewoners op een wachtlijst staan, krijgen we voor hen geen budget. We proberen het geldtekort letterlijk dicht te fietsen."