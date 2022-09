Ryanair laat Brussels Airport (tijdelijk) links liggen: waarom de vliegtaks niet dé reden is voor hun vertrek

Persconferenties over het sluiten van een vliegbasis, aankondigingen over nieuwe vliegroutes, vliegen tegen spotprijzen, spectaculaire berichten over staanplaatsen in vliegtuigen: telkens weer slaagt Ryanair-topman Michael O'Leary erin het nieuws te halen met zijn lagekostenmaatschappij. In een aantal gevallen is het ook goedkope reclame, want in tegenstelling tot advertenties kost een nieuwsitem hem niets.