Sabrina uit Ninove wandelt naar Santiago de Compostella om vzw Demiclowns te steunen

Sabrina is zelf geen Demiclown, maar een Contactclown met de naam "Moesjke". Ze werkt ook in rusthuizen maar niet specifiek met dementerenden. Om een dergelijke "sessie" te kunnen geven, is er voorkennis nodig: "Net zoals ik doe als Contactclown, vragen zij altijd eerst het levensverhaal van de persoon op. Dat zijn geen circusclowns, zij spelen geen spel. De bedoeling is dat zij er gewoon zijn voor de mensen."