Skelet zonder linkervoet uit de Steentijd is oudste voorbeeld van een geslaagde amputatie

Ze weten niet welk instrument gebruikt is om het lidmaat te amputeren of hoe een infectie vermeden werd. Ze vermoeden dat een scherp stenen werktuig gebruikt kan zijn om de snede te maken en ze wijzen erop dat sommige planten uit de rijke flora in het gebied geneeskrachtige eigenschappen hebben.

Ook zal de gemeenschap nog jarenlang voor het kind hebben moeten zorgen na de ingreep, aangezien overleven met een amputatie in het ruwe terrein niet gemakkelijk zal geweest zijn.

Deze vroege ingreep "herschrijft de geschiedenis van de menselijke medische kennis en ontwikkeling", zei Maloney op een persconferentie.

Voor deze vondst was het oudste bekende voorbeeld van een amputatie een Franse boer bij wie zo'n 7.000 jaar geleden een deel van zijn onderarm verwijderd was. Wetenschappers dachten tot nu toe dat geavanceerd medische praktijken zo'n 10.000 jaar geleden tot ontwikkeling zijn gekomen, toen mensen zich gingen vestigen in landbouwnederzettingen, zo zeiden de onderzoekers.

Met een ouderdom van 31.000 jaar is de huidige vondst dus meer dan 20.000 jaar ouder. Om de ouderdom van het skelet te bepalen gebruikten de onderzoekers drie verschillende methodes: koolstofdatering, uranium-thoriumdatering en elektronspinresonantiedatering.

De studie sluit aan bij een toenemend aantal aanwijzingen dat mensen veel vroeger in hun geschiedenis zich zijn beginnen te bekommeren om elkaars gezondheid, zei Alicia Schrenk, een anthropologe aan de University of Nevada, Las Vegas, die niet bij de nieuwe studie betrokken was.

"Er werd lang aangenomen dat gezondheidszorg een eerder nieuwe uitvinding is", schreef Schrenk in een e-mail. "Onderzoek zoals deze studie toont aan dat prehistorische mensen niet zomaar aan hun lot overgelaten werden."

De studie van de Indonesische en Australische onderzoekers is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persbureau Associated Press.