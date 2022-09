Ophef over filters van Māori-tattoo's op Snapchat- of Instagramfoto's: "Je drijft de spot met mijn voorouders"

Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft nu een Lens van een tā moko van het platform gehaald, en een duplicaat ervan. "We moedigen onze gebruikers aan om Lenzen te creëren die inclusief zijn. Elke Lens die gedeeld wordt, moet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen", klinkt het in een mededeling aan de Britse krant The Guardian. "Die stellen duidelijk dat we vernedering en laster verbieden, net als inhoud die discrimineert."

The Guardian vond in zijn eigen zoektocht op Instagram minstens tien tā moko-filters die door gebruikers gecreëerd waren. De krant vroeg Meta, het moederbedrijf van Instagram, om een reactie, maar die is er voorlopig nog niet gekomen.

De discussie over de tā moko brengt opnieuw de vraag naar grotere bescherming door taonga (schatten) van de Māori in de wet op intellectuele eigendom. Het Waitanga Tribunaal, dat zich buigt over vraagstukken van Māori over de gevolgen van de Britse kolonisatie, beval in 2011 aan dat er een nieuw wettelijk regime kwam voor de kennis en cultuur van de Māori. Daar wordt vandaag nog altijd aan gewerkt.