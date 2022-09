Stad Genk gaat nog meer straten ontharden en wil ook minder verharding in tuinen

Het Genkse stadsbestuur start ook met een onthardingsbarometer. Schepen Toon Vandeurzen (CD&V): "We willen daarmee bijhouden hoeveel vierkante meter we per jaar verharden, en hoeveel we ontharden. Bij elke vierkante meter die we verharden, willen we op een andere plaats compenseren. Op die manier willen we de verdere verharding van onze stad tegengaan."