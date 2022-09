Stichter van het Vogelopvangcentrum in Merelbeke Guy De Meulemeester overleden

In Merelbeke is Guy De Meulemeester op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Vogelbescherming Vlaanderen laten weten. De Meulemeester was een van de medeoprichters van Vogelbescherming Vlaanderen vzw en startte in Merelbeke ook met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC), een van de oudste vogelopvangcentra in ons land. In 2004 gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Nick, die het VOC nog altijd leidt.