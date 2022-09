Stopt de Firtelstoet van Zulte na 165 jaar door een tekort aan medewerkers?

Het is niet zeker of de Firtelstoet de komende jaren door de straten van Zulte zal kunnen trekken. De editie van dit jaar op 2 oktober is nog wel gegarandeerd, maar door een gebrek aan medewerkers vrezen ze voor de toekomst. "We zijn nog maar met 2 mensen die er mee bezig zijn," zegt Jefferie Maes van het organiserend comité.