Chaos dreigt door taxibetoging tegen Uber in Brussel: "Kom morgen niet met de auto naar de hoofdstad"

Dat er 1.500 chauffeurs zullen opdagen, is helemaal niet zeker, horen we bij de officiële koepels zoals GTL (Belgische nationale koepel van taxibedrijven) en het IRU (International Road Transportation). Zij steunen de actie van morgen niet en blijven inzetten op overleg met de stedelijke overheden om tot een balans te komen tussen het aantal klassieke taxichauffeurs en Uber-chauffeurs in een stad, ook al verloopt die discussie soms stroef.

De actie is vooral gegroeid in groepen op sociale media, waar vooral veel frustratie en woede heerst. Volgens GTL is het niet ondenkbaar dat het er morgen in Brussel stevig aan toe zal gaan. Zelfs al zijn er maar 200 betogers. Als er een paar heethoofden tussenzitten, zit alles vast.

Sam Bouchal, taxichauffeur in Brussel, en één van de initiatiefnemers van de Europese actie: “We zijn het zat. Al jaren vragen we om een aangepast taxiplan, onder meer in Brussel, maar het duurt veel te lang. We willen ook en vooral een actie van de Europese Commissie. Die wil via een richtlijn de taxisector liberaliseren, maar dan krijg je gewoon het wilde westen. Mensen die andere mensen vervoeren tegen een bodemtarief? Willen we dat?’