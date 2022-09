Tongeren is in volle voorbereiding op de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten in 2023

"Op dit moment zitten we voor de processie al bijna aan 3.000 deelnemers. Als je dat vergelijkt met zeven jaar geleden dan hebben we nu al meer deelnemers. De groepsleidingen leveren fantastisch werk, ze zijn al bezig met de kleding, er zijn zelfs groepen die bijna klaar zijn met hun kleding. De attributen worden nu aangepakt en de kroningswagens klaargemaakt. Ook de vlaggen zijn klaar. In oktober gaan we de muziek opnemen die zowel voor de processie als het avondspel wordt gebruikt. En nu al zijn meer dan 30 straatcomités hun versiering aan het bereiden en de nodige centen aan het verzamelen om hun straat zo mooi mogelijk te maken voor alle bezoekers en pelgrims", zegt secretaris Peter Bruggen.

"Ons motto bij deze Kroningsfeesten is #ZoekVerbinding, en dat gaat het zeker zijn, verbinding tussen alle deelnemers, verbinding met alle bezoekers die naar Tongeren komen, en het zal de moeite zijn om ons te bezoeken", zo besluit Peter Bruggen.