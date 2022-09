Vijf mensen opgepakt die mogelijke aanslagplegers in Antwerpen zouden hebben gefolterd

In de nacht van 9 augustus zou een groepje onderweg zijn geweest naar de Van Lissumstraat in Deurne, om daar een brandbom te gooien naar een huis. Maar de familie van wie het huis was, was volgens het parket van Antwerpen al eerder het slachtoffer geworden van aanslagen en had haar voorzorgen genomen. Zo had ze op eigen houtje "bewakingsteams" ingeschakeld om haar eigendommen te beschermen. Volgens het parket werden drie potentiële aanslagplegers onderschept en werden twee van hen meegenomen naar plaats waar ze werden vastgehouden, geslagen en gefolterd. Beelden daarvan werden gepubliceerd in de Gazet van Antwerpen.