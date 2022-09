Vilvoorde schrapt schaatspiste tijdens winterperiode door hoge energiekost, Keerbergen volgt niet

In Keerbergen komt er in de winter wél een schaatsbaan. “Het was vorig jaar een groot succes, en we wensen dat dit jaar opnieuw te doen”, meent burgemeester Erik Moons (Open Vld). De stijgende energiekost houdt de gemeente niet tegen. “Ja, de energiekost is hoog en we zullen maatregelen moeten nemen, maar we moeten ook niet panikeren. Dit is een belangrijk evenement voor onze verenigingen en voor onze burgers, dus we willen het gewoon laten doorgaan.”