VN-topman Guterres erg bezorgd over kerncentrale Zaporizja en eist veilige zone "om kernramp te voorkomen"

Guterres zei het van cruciaal belang te vinden dat de atoomenergiecentrale in Enerhodar weer een "puur civiele infrastructuur" wordt. Alles moet in het werk worden gesteld een kernramp te voorkomen. Daarom moet er snel overeenstemming worden bereikt over de instelling van een gedemilitariseerde zone rond de centrale.

Begin augustus had Guterres al eens zonder succes opgeroepen om van de centrale en het gebied errond een gedemilitariseerde zone te maken. Volgens de VN-chef is het noodzakelijk dat Rusland zijn troepen en militair materieel terugtrekt van de plek.

Dinsdag had het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in een rapport ook al gesteld dat de situatie rond de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja onhoudbaar is. Kiev en Moskou beschuldigen elkaar van de beschietingen.

De Oekraïense president Zelenski steunt een demilitarisering van de kerncentrale in Zaporizja. In zijn dagelijkse videoboodschap zei hij dat hij voorstander is van een veiligheidszone. De controle over de kerncentrale moet volgens hem worden teruggegeven aan Oekraïne.