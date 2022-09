Vrachtwagenchauffeur die inreed op buurtfeest in Nederland had "epileptische aanval"

Het drama kostte zeven levens, waaronder dat van een ongeboren kind. De chauffeur reed op zaterdag 27 augustus vanuit stilstand plots een dijkje af. Daar was op dat moment een barbecue bezig die was georganiseerd door de lokale ijsclub.

Advocaat Felix Laros zegt nu dat de Spaanse chauffeur een epileptische aanval had. Volgens de advocaat heeft hij in het verleden al epileptische aanvallen gehad. Het zou gaan om aanvallen in zijn jeugd, maar de man slikt er nog altijd medicijnen voor onder behandeling van een arts. Laros noemt het een noodlottig ongeval. Er waren geen drugs of alcohol in het spel, zo wees onderzoek van de politie uit.