Vrijwilligers gezocht in vaccinatiecentra van Aarschot en Webbekom

Om dat in goede banen te leiden, zoeken ze in de vaccinatiecentra van Aarschot en Webbekom extra vrijwilligers. “We zoeken zowel medisch geschoolde, als niet-medisch geschoolde vrijwilligers”, zegt coördinator Katrien Verschueren. "Naast de zorgverleners hebben we ook medewerkers nodig aan het onthaal of op de parking, dus iedereen is welkom."