Nieuwe stap in confrontatie China-VS: Amerikaanse regering verbiedt chipproducenten geavanceerde fabrieken te bouwen in China 

"De maatregel is een nieuwe stap in wat we gerust een koude handelsoorlog kunnen noemen tussen China en de Verenigde Staten over handel en technologie", zegt Tom Van de Weghe, VRT NWS-expert geopolitiek en technologie. "Maar wat de VS onderneemt om strategisch onafhankelijker en zelfvoorzienend te worden, dat doet ook China. Ook de Europese Unie is daarmee bezig."

Begin vorige maand ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden nog een wet die 280 miljard dollar investeert in de productie van geavanceerde technologie en wetenschappelijk onderzoek, in een poging om China bij te houden op technologisch vlak. De Amerikaanse regering beloofde ook belastingvoordelen voor bedrijven die chipfabrieken in de VS bouwen.

Amerikaanse chipproducenten krijgen sinds vorige week ook strengere regels opgelegd over de uitvoer naar China en Rusland van chips die gebruikt worden voor artificiële intelligentie. De Amerikaanse overheid vreest dat ze gebruikt zouden kunnen worden voor militaire doeleinden. De aandelenkoers van sommige van die bedrijven die uitvoeren naar China zakte vorige week meteen met enkele procentpunten. Experten spreken over een "stevige stomp in de maag" van die bedrijven.

De Chinese regering reageert verontwaardigd op de Amerikaanse plannen en beschuldigt de Verenigde Staten van een "Koude Oorlogmentaliteit".