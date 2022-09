West-Vlaamse steden en gemeenten zoeken alternatief voor schaatspiste: "Energieprijzen zijn te hoog"

"Toen we in Jabbeke in 2019 voor de laatste keer een schaatspiste plaatsten, kostte ons dat 44.000 euro voor installatie en verbruik", begint burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). "Tegen de huidige energieprijzen zouden we boven de 70.000 euro uitkomen. Dan stopt het verhaal. Wij kunnen geen geld door de ramen en deuren gooien, terwijl de burger moet besparen."