Gerecht onderzoekt 3 mogelijke moorden met insuline en 5 moordpogingen in woonzorgcentrum in Oostrozebeke

Eind 2020 merkte het personeel van wzc Rozenberg een eerste verdacht overlijden op, zegt Carl Vereecke. Hij is de algemeen directeur van de gemeente Oostrozebeke, die eigenaar is van het rusthuis. "De hoofdverpleegkundige stelde bij een overlijden vast dat er iets verdachts was, dat moest worden meegedeeld aan de coördinerende adviserende arts van de instelling. Die zei onmiddellijk dat hij daar melding van zou maken aan de politiediensten. Hij heeft de directie en het bestuur ingelicht, en wij hebben meteen gezegd dat hij aangifte moest doen. Dat was op 19 november 2020." De gemeente heeft zich ook meteen burgerlijke partij gesteld en er is een gerechtelijk onderzoek geopend, onder leiding van een onderzoeksrechter.