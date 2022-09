6.000 kippen overleven ongeval in Leke niet

Het ongeval met de vrachtwagen gebeurde dinsdagnacht, iets na 3 uur, in de Oostendestraat. Een trucker van 46 had net zo'n 6.000 kippen opgepikt en zou die naar het slachthuis van Dendermonde brengen. Maar aan het kruispunt van de Schorestraat met de Oostendestraat ging het fout. De vrachtwagen reed over de zachte berm en zakte weg in de modder. De achterste aanhangwagen kwam dwars over de weg terecht. De trucker kwam er met de schrik van af, maar een groot deel van de vracht overleefde de klap niet. En ook de dieren die ongedeerd bleven, zullen afgemaakt worden omdat ze niet meer opgegeten mogen worden.