300-tal taxichauffeurs rijden toeterend in karavaan door Brussel om te protesteren tegen Uber

De betogers komen onder meer uit Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Griekenland. Ze eisen dat dat de Europese Commissie een onderzoek instelt naar de praktijken van Uber. Uit gelekte documenten is gebleken dat de alternatieve taxidienst tal van politici heeft benaderd om hen te beïnvloeden.

"Er zijn veel dingen die zijn beslist voor he taxivervoer, maar met de beïnvloeding van Uber", zegt Alexandre Taha, die in Brussel een taxibedrijf uitbaat. "Nu willen we weten wat er gebeurd is. Het is al lang dat wij dit zeggen, maar we hadden er nog geen bewijs van."

"Uber is een deloyale concurrentie en de Europese administratie moet een commissie oprichten die de onthullingen van de Uber Files uitspit", zegt een Spaanse taxichauffeur. "Het begon 10 jaar geleden", klaagt een Brusselse collega. "We moeten altijd reageren om ons beroepen te verdedigen. Uber palmt altijd maar meer klanten in." "Ze pakken ons werk af, ze werken illegaal, ze voldoen niet aan de regels, maar toch worden ze beschermd door de politiek", duidt een Zwitserse chauffeur. "We hebben een zaak gewonnen bij het federaal tribunaal, maar er is geen gevolg aan gegeven en de wet wordt niet toegepast. Het is overal zo: in Brussel, in Spanje, in Italië. Het is een ziekte, een epidemie."

Vanmiddag gaat een delegatie van Brusselse taxichauffeurs met hun grieven langs op het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).