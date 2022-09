90 procent meetplaatsen heeft lage tot zeer lage grondwaterstanden na kurkdroge zomer

"We zien nu lage (25 procent) en zeer lage (65 procent) grondwaterstanden in 90 procent van onze meetpunten", schetst de VMM. De voorbije weerkundige zomer is daarmee al de vierde droge in vijf jaar tijd, na 2018, 2019 en 2020, een opeenvolging die op zich ook al een probleem vormt voor onder meer de natuur en de landbouw.

Ook in andere delen van Europa is de situatie ernstig. Op basis van satellietdata van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA blijkt dat de huidige droogte in grote delen van Europa een gelijkaardig effect heeft op het freatische grondwater, het grondwater in de bovenste lagen. Dat is duidelik te zien op onderstaande kaart van de NASA: