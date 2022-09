"Ze zal geduld en stalen zenuwen nodig hebben": wie is Laurence Massart, de voorzitster die het proces over de aanslagen van 22 maart moet leiden?

Tot daar veel lof voor de manier waarop voorzitster Massart de zaken aanpakt op assisen, maar omstreden is of was ze ook. Bij haar benoeming tot voorzitter van het hof van beroep in Brussel was er veel kritiek omdat ze nauwelijks tweetalig is.

Bovendien moest die functie volgens sommigen naar een Nederlandstalige gaan. Zo uitte de Nederlandstalige advocaten in Brussel en Orde van Vlaamse Balies hun ongenoegen. De benoeming van Massart werd aangevochten voor de Raad van State, maar die oordeelde in juni 2020 dat er niets aan de hand was.