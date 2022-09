Aantal dodelijke slachtoffers na aardbeving in China loopt op (net als kritiek op zero-covidbeleid)

Aardbevingen komen vaak voor in Sichuan. De bergachtige provincie ligt op de rand van twee continentale platen die over elkaar schuiven. In 2008 vielen in het gebied 80.000 doden bij een aardbeving met een kracht van 7,9.

De aardbeving van maandag was met een kracht van 6,8 de zwaarste sinds 2017. Het epicentrum bevond zich in Luding, een afgelegen bergregio met veel etnisch Tibetaanse inwoners. De beving werd gevoeld tot in Chengdu, de provinciehoofdstad met 21 miljoen inwoners ruim 200 kilometer verderop.