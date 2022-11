36 juryleden zetten vanaf morgen voor minstens een half jaar hun leven "on hold": alles wat je moet weten over de jury op het proces over de aanslagen

Na het bekijken van al die argumenten worden de resterende namen van de kandidaat-juryleden in een grote pot gestopt om de jury uit te loten. Tijdens de loting mogen de advocaten van de verdediging en de openbare aanklager op dit proces nog samen maximaal 36 juryleden wraken of weren. "Gaat het over een passionele moord van een man op een vrouw, dan zal de verdediging zo weinig mogelijk vrouwen in de jury willen", zegt Jo Daenen. Wrakingen gebeuren op basis van de informatie die de verdediging en het openbaar ministerie hebben opgezocht. Leeftijd, beroep, burgerlijke stand, kinderen of niet, hobby’s enzovoort. "Maar ook hoe iemand eruitziet op de zitting en hoe hij of zij is gekleed of zich gedraagt. Want een rechter moet neutraal zijn en onpartijdig. Wie zijn of haar mening geeft over de feiten of beschuldigden zal worden gewraakt".