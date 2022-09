VVSG na "Pano": "Zeker niet zo dat steden en gemeenten  bouwvergunningen als een kip zonder kop toekennen"

Ze zijn daar ook intens mee bezig, zegt Debast, onder meer met het principe van verdichting, waarbij iedereen dichter bij elkaar moet gaan wonen, dichter bij de stadskern en dichter bij alle voorzieningen. "Als men nu vergunningen toekent, gaat men rekening houden met mobiliteit, parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen. Men gaat ook projectlasten in vergunningen zetten waarbij men bijvoorbeeld afdwingt dat er op de benedenverdieping van een bouwtoren kinderopvang komt als de nood in die buurt er is. Dus het is een beetje kort door de bocht om te zeggen dat steden en gemeenten zomaar beslissen over vergunningen zonder dat dit in een groter, ruimer kader past."