Arsenaalsite in Gent heropent na vier jaar haar deuren: "Testfase met concerten, theater en rommelmarkt" 

De nieuwe eigenaar, projectontwikkelaar Arsenaal 3PK, ruimde een deel van het terrein op, zodat het weer toegankelijk is om bezoekers te ontvangen. "Sinds wij de verantwoordelijkheid voor de tijdelijke invulling overnamen, wilden we een deel van de site in spoedtempo schoonmaken, zodat we het Arsenaal via een tijdelijke invulling terug aan de Gentenaar kunnen geven", vertelt Alexander Proot van Arsenaal 3PK.