Processie in Berendrecht kan niet doorgaan door wegenwerken en slechte staat Lourdesgrot

Ook gemeenteraadslid Danielle Meirsman (N-VA) wil dat er dringend werk gemaakt wordt van de herstelwerken aan de kapel. "De parochiekerk in Berendrecht is al enkele jaren gesloten. Sindsdien gaan de erediensten door in de Kapel van de Hagelberg. Maar die kapel is in een zodanig slechte staat, dat ze zelfs netten hebben moeten hangen om te voorkomen dat er brokstukken zouden vallen op de mensen. Het dak is in zeer slechte staat."