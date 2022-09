Bijna 500 arbeidskaarten ingetrokken bij Borealis en Antwerp Container Transport

Bij ACT trekt Brouns alle 161 lopende arbeidskaarten in - de zwaarst mogelijke sanctie. Federale en regionale inspectiediensten stelden er namelijk verschillende zware inbreuken vast, die betrekking hebben op onder andere illegale tewerkstelling, de socialezekerheidsregels en het niet respecteren van de loonwetgeving.

Een intrekking van een arbeidskaart betekent dat de tewerkstelling van de betrokken werknemers onmiddellijk moet worden stopgezet.

Op de bouwwerf van Borealis was reeds een onderzoek naar mensenhandel gestart en was de samenwerking met de onderaannemers IREM en Anki Technology al stopgezet. Daarop beval Brouns een inspectieonderzoek naar de 196 arbeidskaarten die aan IREM waren uitgereikt en de 121 kaarten voor ANKI. Omdat de Vlaamse Sociale Inspectie nu samen met de federale inspectiediensten onder meer inbreuken in de loonstaten en bij het melden van RSZ-prestaties heeft vastgesteld, heeft Brouns beslist om al deze 317 arbeidskaarten in te trekken.

De minister benadrukt dat Vlaanderen de betrokken werknemers niet aan hun lot overlaat. "Ik heb de VDAB ingeschakeld om deze werknemers, die uiteindelijk slachtoffer zijn van wanpraktijken van de werkgever, bij te staan. Zij zullen actief geheroriënteerd worden op onze arbeidsmarkt."