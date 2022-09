Reacties stromen binnen na dood Britse koningin Elizabeth: "Ze belichaamde 70 jaar lang eenheid van Britse natie"  

"We zijn allemaal iemand verloren die ons heel dierbaar was. Rouwend moeten we ons ook realiseren dat we gedurende zoveel jaren gezegend waren met zo'n toonbeeld van plichtsbesef en leiderschap", reageert de gewezen Britse premier John Major. "70 jaar lang wijdde ze haar leven in dienst van ons land en zijn welbevinden. Bij het uitoefenen van haar openbare taken was ze onzelfzuchtig, wijs en genereus. Dat was hoe ze leefde, en hoe ze leidde."