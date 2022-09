"Goodnight Ma'am": Britse media rouwen opvallend ingetogen over hun Queen Elizabeth II

"Her Majesty The Queen", Elizabeth II, zat 70 jaar op de Britse troon. Ze was, op de Franse koning Lodewijk XIV na, de langst regerende monarch in de wereld en met haar 96 jaar de oudst regerende Britse monarch aller tijden. Haar overlijden beroert zoals verwacht de gemoederen en bekleedt dus ook een significant deel van alle nieuwssites, al verloopt de berichtgeving opvallend genoeg zonder al te veel toeters en bellen.