Buitenlandse studenten komen niet naar Antwerpen: ze vinden geen kot 

De hoge energieprijzen en de vele studenten die een kot in Antwerpen willen, hebben ook gevolgen voor buitenlandse studenten die er willen studeren via het uitwisselingsprogramma Erasmus. Ze vinden nog maar erg moeilijk een betaalbaar kot: "23 onder hen heeft intussen zo al afgehaakt", vertelt woordvoerder van de Universiteit Antwerpen Peter De Meyer, "Ook al was alles in orde op vlak van inschrijving en onderwijs." Het nieuwe academiejaar start binnen twee weken.

“Het is voor het eerst dat we dit zien”, laat De Meyer weten in Radio 2 Middag in Antwerpen. “Meestal adviseren we Erasmusstudenten zelfs om pas een kot te zoeken als ze hier in Antwerpen zijn aangekomen.” Nu raadde de universiteit de buitenlandse studenten wel aan om al vroeger te beginnen zoeken, al hielp dat niet iedereen. “Een 30-tal studenten zit nog steeds zonder kot.”