Centrum voor Basiseducatie Ligo Oost-Brabant vraagt aandacht voor ongeletterdheid bij volwassenen

Ligo Oost-Brabant is één van de dertien Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. Hun medewerkers werken dagelijks met mensen om hun taalvaardigheden te versterken. “Eén op de zeven volwassenen in Vlaanderen heeft moeite met het begrijpen en verwerken van geschreven informatie”, zegt Carolien De Hertogh van Ligo Oost-Brabant. “Moeite hebben met lezen en schrijven komt niet enkel voor bij ouderen of bij anderstaligen. Het probleem zit veel dieper.”