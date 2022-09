De Atoomwijk in Mol of de villa Philips in Grobbendonk: hoe maak je erfgoed energiezuinig?

In veel opzichten was het ontwerp revolutionair. Gert Van Conkelberge van Czaar Architecten: “Het is een intergenerationele wijk. Je kon en kunt hier als kind opgroeien en daarna wonen en werken tot je pensioen in al die verschillende settings, van dormitory tot villa. Een fantastisch idee dat toen al in de jaren 50 op poten werd gezet.” Peter Jannes voegt er aan toe: “Deze wijk is actueler dan ooit, met de visie om de voetafdruk van gebouwen te verkleinen, wat hoger te bouwen, alles in te bedden in de natuur. Het ontwerp liep sterk vooruit op zijn tijd.”