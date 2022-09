Thomas Vanderveken koos drie topstukken uit het KMSKA, ontdek ze hier tot in de kleinste details

Peter Paul Rubens is en blijft de chouchou van het KMSKA. Het museum bezit enkele grootse altaarstukken en toont die in de gerestaureerde Rubenszaal. "Rubens is briljant", oordeelt Vanderveken. "Wij zijn opgegroeid met Rubens in Vlaanderen, daardoor zien we er het uitzonderlijke misschien niet meer van."

"Aanbidding door de koningen" is het uithangbord en hangt recht tegenover de ingang van de Rubenszaal. Volgens de overlevering schilderde Rubens het in 1624 helemaal alleen, in amper twee weken tijd. "Persoonlijk ken ik Melchior, die figuur in het rood, ook heel goed door "De raap van Rubens". Dat album van Suske en Wiske heeft mijn jeugd mee gekleurd", vertelt Thomas Vanderveken.