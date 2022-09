Duidelijkere energietarieven, snellere terugbetaling: zo wil staatssecretaris De Bleeker de vele energieklachten terugdringen

Getalm met de eindafrekening kan echt niet de bedoeling zijn, zegt De Bleeker in "De ochtend" op Radio 1. "Dat zorgt voor heel veel onzekerheid, zeker in deze tijden waarin de energieprijzen de pan uitswingen. "Dan willen consumenten echt wel meer informatie over wat ze uiteindelijk moeten betalen of terugkrijgen. Dergelijke lange termijnen kunnen echt niet."