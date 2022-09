Europese ministers zijn in Brussel om de hoge energiefacturen aan te pakken: wat stelt België voor?

Moniek de Jong vraagt zich dan weer af of het wel nodig is om de energiemarkt te hervormen. “Op zich werkt de markt goed, dat deed ze jarenlang, ook mét de koppeling van gas en elektriciteit. We zitten momenteel in een crisissituatie met prijspieken, geen normale situatie. Europa zoekt nu in paniek naar gas uit andere regio’s, maar op termijn zullen we andere energiebronnen hebben. Dan zal het probleem er niet meer zijn.”